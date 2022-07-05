Япония ввела санкции против РФ и Белоруссии

Япония ввела санкции против физических лиц и организаций из России и Белоруссии на фоне ситуации вокруг Украины .

Правительство Японии также ввело запрет на импорт золота из России и на предоставление в России услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовых услуг с 5 сентября.