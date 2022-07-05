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30 минут назад

Япония ввела санкции против РФ и Белоруссии

BFM.RUиещё 14

Япония ввела санкции против физических лиц и организаций из России и Белоруссии на фоне ситуации вокруг Украины.

Япония ввела санкции против РФ и Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

Всего в списке 90 имен, включая 57 физлиц и шесть организаций из России, отмечает ТАСС. Среди них указан вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, виолончелист, народный артист РФ Сергей Ролдугин, а также родственники председателя совета директоров ПАО «Северсталь» и ПАО «Силовые машины» Алексея Мордашова — Марина, Кирилл и Никита Мордашовы.

Правительство Японии также ввело запрет на импорт золота из России и на предоставление в России услуг по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовых услуг с 5 сентября.

В мире,Дмитрий Григоренко,Кирилл Мордашов,Сергей Ролдугин,Алексей Мордашов,Силовые машины,Северсталь,
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