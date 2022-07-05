Джонсон описал условия для завершения украинского конфликта

Украине необходимо усилиться настолько, чтобы завершить вооруженный конфликт с Россией на своих условиях, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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Выступая в Палате общин, политик отметил, что Лондон и западные союзники должны сделать все, чтобы Киев одержал победу в противостоянии с Москвой. Джонсон добавил, что прошедший саммит Североатлантического альянса в Мадриде показал единство и целеустремленную решимость всех членов НАТО поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Премьер добавил, что Украина «должна иметь силы, чтобы закончить эту войну на условиях, которые описал президент Зеленский». Также глава правительства уверен, что российский президент Владимир Путин не остановится на Украине.

«Мы защищаем не какие-то абстрактные идеалы, а первый принцип мира, который заключается в том, что нельзя допускать расчленения больших и сильных стран. Если это произойдет, то ни одна страна нигде не будет в безопасности», — отметил Джонсон.