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1 час назад

Джонсон описал условия для завершения украинского конфликта

Елена Прошина

Украине необходимо усилиться настолько, чтобы завершить вооруженный конфликт с Россией на своих условиях, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Джонсон описал условия для завершения украинского конфликта
Фото: EPAEPA

Джонсон заявил о невозможности нормализации отношений Запада и России

Выступая в Палате общин, политик отметил, что Лондон и западные союзники должны сделать все, чтобы Киев одержал победу в противостоянии с Москвой. Джонсон добавил, что прошедший саммит Североатлантического альянса в Мадриде показал единство и целеустремленную решимость всех членов НАТО поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Премьер добавил, что Украина «должна иметь силы, чтобы закончить эту войну на условиях, которые описал президент Зеленский». Также глава правительства уверен, что российский президент Владимир Путин не остановится на Украине.

«Мы защищаем не какие-то абстрактные идеалы, а первый принцип мира, который заключается в том, что нельзя допускать расчленения больших и сильных стран. Если это произойдет, то ни одна страна нигде не будет в безопасности», — отметил Джонсон.

Ранее Путин назвал не очень корректной ссылкой слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что женщина во главе РФ не начала бы спецоперацию. Как заявил президент России, Маргарет Тэтчер, когда была британским премьером, начала с Аргентиной военные действия за Фолклендские острова.

В мире,Борис Джонсон,Маргарет Тэтчер,Владимир Путин,Парламент Великобритании,НАТО,
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