Ситуация вокруг Украины: Ответ на блокаду Калининграда и награды освободителям ЛНР

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских и луганских военных с освобождением всей территории Луганской Народной Республики. На состоявшейся в понедельник встрече с министром обороны Сергеем Шойгу он также пообещал наградить всех военнослужащих, отличившихся в этой операции.

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В Кремле ждут урегулирования ситуации с транзитом грузов в Калининград, надеясь, что возобладает здравый смысл, и обдумывают при этом сценарии на случай продолжения блокады, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее о подготовке и передаче федеральным властям плана на случай негативного развития событий сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, не уточнив, что это за предложения.

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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник на международной конференции в швейцарском Лугано по восстановлению экономики страны заявил, что Киев хочет быстрее всех кандидатов выполнить политическую часть работы для вступления в Евросоюз. На этой же конференции глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон считает важным разработать правовые инструменты, чтобы иметь возможность конфисковать замороженные российские активы и направить эти средства на восстановление Украины.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Спецоперация

Вооруженные силы России в результате успешных наступательных действий отрезают командование от управления рядом формирований ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Так, украинским командованием "потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ". Управления также лишилась 118-я бригада территориальной обороны.

Минобороны РФ обнародовало в понедельник кадры освобожденного Лисичанска (ЛНР), подчеркнув, что в ходе штурма социально значимая инфраструктура и жилые дома города не пострадали.

Как сообщил помощник главы Чеченской Республики, командир спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов, мирное население Лисичанска оказывает содействие чеченским подразделениям в выявлении остающихся в городе бойцов ВСУ.

Встреча Шойгу и Путина

Подразделения группировки "Центр" и Южной группировки войск, участвовавшие в освобождении Лисичанска, должны получить отдых и нарастить боевые возможности, заявил президент РФ на встрече с министром обороны. При этом группировкам "Запад" и "Восток" следует продолжать действия по плану.

Военные, которые отличились при освобождении ЛНР, будут представлены к наградам. Кроме того, уже в понедельник глава государства подписал указ о присвоении званий Героев России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину, отличившимся в ходе освобождения ЛНР.

Флаг на Змеином

Украинские военные установили флаг Украины на острове Змеиный в Черном море, заявила в понедельник руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Минобороны республики Наталья Гуменюк. Других подробностей, в том числе разместила ли украинская сторона на Змеином какой-либо контингент, она не привела.

Восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции в Лугано предложил еще до завершения боевых действий начать восстановление страны, отметив, что на эти цели потребуются колоссальные инвестиции и финансирование.

Также выступивший на форуме украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что план восстановления Украины оценивается на данный момент в $750 млрд, а главным источником его финансирования Киев видит конфискованные российские активы.

На втором месте гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров. И лишь последним источником финансирования он считает средства бюджета Украины.

На этой же конференции глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон считает важным разработать правовые инструменты, чтобы иметь возможность конфисковать замороженные российские активы и направить эти средства на восстановление Украины.

Площадь ЛНР в Москве

Жители Москвы проголосовали за наименование территории у посольства Великобритании площадью Луганской Народной Республики, сообщается в понедельник на сайте мэра Москвы. Ранее московскими властями было принято решение изменить адрес посольства США в российской столице, теперь американское диппредставительство располагается по адресу Площадь Донецкой Народной Республики, дом 1.

Вопрос зерна

Украина ведет переговоры с Турцией и ООН о гарантиях безопасности для экспорта украинского зерна, сообщил Зеленский. По его словам, на переговорах в Турции речь идет о том, чтобы "кто-то гарантировал безопасность кораблей тех или иных стран, кроме России", которой Киев не доверяет. Ранее военные делегации Турции и Украины провели переговоры в Анкаре, где, по данным турецких СМИ, в частности, обсуждался вопрос создания в Стамбуле координационного центра по вывозу украинского зерна.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что начало работы так называемого зернового коридора для поставок морем украинской сельхозпродукции в значительной степени зависит от России. Комментируя сложившуюся вокруг вывоза украинского зерна ситуацию, глава МИД РФ Сергей Лавров выразил мнение, что Запад стремится увязать вопрос облегчения поставок российского зерна и удобрений на мировой рынок с разблокировкой портов Украины ради наращивания своего военного присутствия в Черном море.