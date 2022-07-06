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1 час назад

Болгария заблокировала перевод посольству России на сумму 890 тысяч долларов

Lenta.ruиещё 4

Правительство Болгарии в соответствии с санкциями Европейского союза заблокировало перевод посольству России в стране на сумму 890 тысяч долларов. Об этом сообщил кандидат на пост премьер-министра Болгарии, исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Асен Василев, передает ТАСС.

Правительство Болгарии заблокировало перевод посольству РФ на $ 890 млн
Фото:  Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии

«Болгария не предпринимала никаких действия по этому поводу, все произошло автоматически на основании санкций Евросоюза. Вопрос об исключении этих средств из санкционного пакета решается на уровне Еврокомиссии, когда поступит решение об их разблокировании, нами будут предприняты соответствующие действия», — заявил болгарский министр.

Боррель сделал заявление о влиянии санкций на Россию

Ранее источник в дипломатических кругах сообщил, что Россия намерена закрыть свое посольство в Софии после беспрецедентной высылки российских дипломатов из Болгарии. Кроме того, Москва планирует выдворить болгарских работников дипмиссий, которые функционируют на территории России.

28 июня власти Болгарии решили выслать 70 российских дипломатов из страны, объяснив это тем, что россиян подозревают в шпионаже. Москва полностью отвергла данные обвинения.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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