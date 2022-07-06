Правительство Болгарии заблокировало перевод посольству РФ на $ 890 млн

«Болгария не предпринимала никаких действия по этому поводу, все произошло автоматически на основании санкций Евросоюза. Вопрос об исключении этих средств из санкционного пакета решается на уровне Еврокомиссии, когда поступит решение об их разблокировании, нами будут предприняты соответствующие действия», — заявил болгарский министр.