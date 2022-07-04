Американский сенатор указал на ошибку Байдена

Американский сенатор-республиканец Тед Круз указал на ошибку президента США Джо Байдена после его слов о росте цен. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

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«В США самая высокая инфляция среди развитых стран мира. Президент Байден не может отмахнуться от этого факта», — указал сенатор.

Ранее Байден официально ввел понятие «путинское повышение цен», связав его с российским коллегой Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что текущая ситуация с инфляцией и ростом цен на топливо в США обусловлена спецоперацией Москвы на Украине. По его словам, Вашингтон понимал, что эмбарго на российскую нефть приведет к росту цен, но не мог остаться в стороне.