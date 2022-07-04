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34 минуты назад

The Guardian: единый фронт НАТО может рухнуть из-за России

FBM.ru

Обозреватель The Guardian Джонатан Эяль констатирует, что СВО России вдохнула вторую жизнь в НАТО, которая опять расширяется, однако все это не может изменить тот факт, что решающий вклад в дело существования альянса вносят США.

Единству НАТО предрекли конец из-за России
Фото: CC BY 2.0 / NATO / Baltic BattalionCC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion

Если бы не численность американских войск в Европе, которая сейчас составляет 100 000 человек, что является самым высоким показателем с середины 1990-х годов, сомнительно, что альянс мог бы выступить таким единым фронтом.

Только 9 стран из 30 тратят на свою оборону 2% ВВП, и в число этих стран не входят такие европейские тяжеловесы, как Франция, Германия, Италия и Испания. Обещания потратить на оборону дополнительные 200 миллиардов долларов, принятые в Мадриде, наталкиваются на нежелание европейских политиков финансировать американский ВПК.

Европе предрекли большой раскол из-за Украины

Франция уже предупреждает, что война на Украине не должна стать золотым дном для американских производителей оружия. Но и в США не хотят тратиться на оборону “толстых и богатых” европейцев.

Кроме того, нет единого мнения о том, как вести себя с Россией. Все согласны с тем, что нельзя допустить, чтобы нынешняя агрессия увенчалась успехом. Но означает ли это, что она должна потерпеть физическое поражение в боях на Украине, как того хотят Британия, Польша, Прибалтика или будет достаточно, если война закончится компромиссом, как предпочли бы лидеры Германии?

И в тот момент, когда Москва намекнет, что хочет прекращения огня в Украине, все эти разногласия станут достоянием гласности.

В мире,Армия,НАТО,
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