Единству НАТО предрекли конец из-за России

Обозреватель The Guardian Джонатан Эяль констатирует, что СВО России вдохнула вторую жизнь в НАТО, которая опять расширяется, однако все это не может изменить тот факт, что решающий вклад в дело существования альянса вносят США.

Фото: CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion

Если бы не численность американских войск в Европе, которая сейчас составляет 100 000 человек, что является самым высоким показателем с середины 1990-х годов, сомнительно, что альянс мог бы выступить таким единым фронтом.

Только 9 стран из 30 тратят на свою оборону 2% ВВП, и в число этих стран не входят такие европейские тяжеловесы, как Франция, Германия, Италия и Испания. Обещания потратить на оборону дополнительные 200 миллиардов долларов, принятые в Мадриде, наталкиваются на нежелание европейских политиков финансировать американский ВПК.

Франция уже предупреждает, что война на Украине не должна стать золотым дном для американских производителей оружия. Но и в США не хотят тратиться на оборону “толстых и богатых” европейцев.

Кроме того, нет единого мнения о том, как вести себя с Россией. Все согласны с тем, что нельзя допустить, чтобы нынешняя агрессия увенчалась успехом. Но означает ли это, что она должна потерпеть физическое поражение в боях на Украине, как того хотят Британия, Польша, Прибалтика или будет достаточно, если война закончится компромиссом, как предпочли бы лидеры Германии?