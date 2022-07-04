Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО

Финляндия и Швеция за один день завершили переговоры о вступлении в НАТО. 5 июля страны подпишут протокол о присоединении к альянсу. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно заявлению, Хельсинки и Стокгольм завершили переговоры о членстве в Североатлантическом блоке 4 июля в соответствии с договоренностью, заключенной на саммите НАТО в Мадриде. «Обе страны официально подтвердили свое желание и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства, предусмотренные членством в НАТО», — сказано в документе.
29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Скандинавские страны еще весной выразили желание вступить в организацию, подав соответствующие заявления. Однако Турция не давала согласия на присоединение стран к альянсу.
После этого мэр финского города Лаппеенранта Киммо Ярву захотел разместить базу НАТО на территории Южной Карелии — региона, который граничит с Россией. По его мнению, вступление Финляндии в НАТО подарит надежду региону, а также создаст чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.