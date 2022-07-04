В Венгрии раскрыли роль Сороса в совершаемых мигрантами преступлениях

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал на пресс-конференции в городе Суботица о преступлениях нелегальных мигрантов. По его мнению, ответственность за них лежит на тех, кто поощряет миграцию. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что тема о мигрантах была поднята во время пресс-конференции, которую видный венгерский дипломат провел совместно с руководителем МИД Сербии Николой Селаковичем в городе Суботица.

Петер Сийярто подчеркнул, что правоохранительные органы Венгрии зафиксировали случаи насильственных преступлений со стороны нелегалов, в том числе, убийства. По его словам, ответственность за ущерб от этих криминальных деяний лежит, прежде всего, на тех, «кто поддерживает и поощряет миграцию и побуждает мигрантов приезжать в Сербию и Венгрию».

Чиновник призвал «Брюссель и НПО Сороса не поощрять мигрантов, не подстрекать их к совершению преступлений», а также не подталкивать к «нарушению суверенитета таких стран, как Сербия или Венгрия».

Сийярто предупредил, что Будапешт приложит все усилия, чтобы нелегальные мигранты не попали на территорию страны. Он сказал, что в этой ситуации не следует говорить о правах человека, поднимать прочие подобные темы. По его мнению, здесь стоит «исключительно вопрос безопасности», так как иммигранты стали проявлять агрессию, вооружаться и «нападать на полицейских».