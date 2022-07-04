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31 минуту назад

В Литве начали демонтировать мемориал советским воинам

Lenta.ru

В литовской Клайпеде начали демонтировать мемориал советским воинам. Об этом сообщил мэр города Витаутас Грубляускас, передает LRT.

В Литве начали демонтировать мемориал советским воинам
Фото: ТАССТАСС

По его словам, демонтаж памятника начался утром в понедельник, 4 июля.

«Все идет как запланировано, демонтируют и увезут», — заявил градоначальник.

Как сообщил заместитель директора администрации Клайпедского самоуправления Андрюс Добранскис, соответствующие работы обойдутся городскому бюджету в 18 тысяч евро. Планируется, что все элементы мемориала будут демонтированы до 6 июля.

Решение о демонтаже памятника советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, было принято городским советом Клайпеды в июне. Предполагается, что мемориальный комплекс перенесут в музей советских памятников в парке Грутас, а находящиеся на месте останки солдат останутся нетронутыми.

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