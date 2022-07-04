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21 минуту назад

Американка съела 40 хот-догов за 10 минут и стала чемпионкой

Секрет Фирмыиещё 1

Жительница Нью-Йорка Мики Судо вернула себе титул чемпионки по поеданию хот-догов во время конкурса, который традиционно проводят в День независимости США.

Американка съела 40 хот-догов за 10 минут
Фото: Mark James Miller , CC BY-SA 3.0Mark James Miller , CC BY-SA 3.0

36-летняя американка съела 40 сосисок и столько же булочек за 10 минут, заняв первое место среди всех участниц. На втором месте оказалась Мишель Леско — она одолела лишь 26 хот-догов. А на третьем — Сара Родригес со счётом в 23 сосиски.

Мики Судо участвует в конкурсе по поеданию хот-догов уже в восьмой раз — ей пришлось сделать перерыв во время беременности в 2021 году. С 2014 года она регулярно подавала заявки на состязание и ни разу не проигрывала. Но даже несмотря на впечатляющий результат этого года, Судо не удалось побить собственный мировой рекорд в 48,5 сосиски, который она установила в 2020 году.

Конкурс по скоростному поеданию сосисок устраивают с 1972 года. В 2007 году победителям стали вручать почётный пояс чемпиона и денежный приз. Мероприятие пользовалось большой популярностью, в том числе и у девушек, поэтому для них устроили отдельное состязание. Первый женский конкурс прошёл в 2011 году, тогда победила Соня Томас, съевшая 40 сосисок в булочке.

Ранее «Секрет» писал о соревнованиях по мотивам «Игры в кальмара», которые организовали в Австралии. В отличие от сериала Netflix, где герои устраивали игры на выживание, здесь участникам ничто не угрожало.

В мире,Сара Родригес,
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