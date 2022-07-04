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37 минут назад

Оскорбивший Шольца посол станет замглавы МИД Украины

Lenta.ruиещё 6

Посол Украины в Германии Андрей Мельник вернется в Киев, чтобы занять новый пост. Он станет заместителем главы МИД республики, пишет немецкое издание Bild.

Оскорбивший Шольца посол станет замглавы МИД Украины
Фото: ТАССТАСС

Ожидается, что дипломат покинет Берлин осенью текущего года. По словам источника Bild, соответствующее предложение украинский МИД сделал президенту Владимиру Зеленскому.

«Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу», — добавили собеседники издания.

В начале мая вокруг Мельника разразился скандал после того, как он раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ посетить Киев и оскорбил его, назвав «ливерной колбасой». Мельник заявил, будто политик ведет себя по-детски.

В мире,Андрей Мельник,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,
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