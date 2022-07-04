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49 минут назад

TikTok заблокировала видео с украинским послом

Lenta.ruиещё 1

Администрация социальной сети TikTok заблокировала видеофрагмент интервью, в котором посол Украины в Германии Андрей Мельник положительно высказывается о лидере украинских националистов Степане Бандере. Об этом сообщил в Twitter журналист Тило Юнг, который взял у дипломата интервью.

TikTok заблокировала видео с украинским послом
Фото:  Unsplash Unsplash

«Цензура журналистики: видео с Мельником о Бандере нарушает правила сообщества в TikTok», — написал журналист.

К сообщению он прикрепил скриншот из своего канала в TikTok, в котором говорилось, что ролик с послом заблокировали из-за нарушения правил соцсети.

На интервью Мельника ранее отреагировало посольство Израиля в Берлине. В сообщении диппредставительства его слова назвали искажением исторических фактов, опошлением холокоста и «оскорблением тех, кто был убит Бандерой и его людьми».

Интервью, в котором Мельник говорит о Бандере, вышло на YouTube-канале Юнга в минувшую среду, 29 июня. Во время беседы с журналистом украинский посол охарактеризовал националиста как «борца за свободу» и признался, что посещал его могилу в Мюнхене. «Робин Гуд всеми нами почитается, а он тоже не по законам действовал», — объяснил свою позицию Мельник.

Степан Бандера во время Второй мировой войны руководил Организацией украинских националистов (ОУН, запрещена в России), которая действовала на Западной Украине. Он также сотрудничал в годы Второй мировой войны с нацистской Германией. Осенью 1959 года Бандера был ликвидирован агентом КГБ Богданом Сташинским в Мюнхене.

В мире,Богдан Сташинский,Андрей Мельник,
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