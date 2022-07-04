В Венесуэле заявили о поддержке российской спецоперации

Глава МИД Венесуэлы Карлос Фариа Тортоса заявил, что Каракас поддерживает действия России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Тортоса сделал по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы обсудили целый ряд вопросов касательно специальной военной операции. Со своей стороны, со стороны нашего правительства, президента, мы выразили свою поддержку», - рассказал венесуэльский министр.

В конце февраля после признания Россией ДНР и ЛНР президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку главе России Владимира Путину.

Мадуро называл Украину «практически колонией США и Европы» и заявлял, что Россия станет «еще более единой».