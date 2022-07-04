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1 час назад

В Венесуэле заявили о поддержке российской спецоперации

Мария Иванова

Глава МИД Венесуэлы Карлос Фариа Тортоса заявил, что Каракас поддерживает действия России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Тортоса сделал по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы обсудили целый ряд вопросов касательно специальной военной операции. Со своей стороны, со стороны нашего правительства, президента, мы выразили свою поддержку», - рассказал венесуэльский министр.

В конце февраля после признания Россией ДНР и ЛНР президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку главе России Владимира Путину.

Мадуро называл Украину «практически колонией США и Европы» и заявлял, что Россия станет «еще более единой».

В начале марта Мадуро заявил, что «твердо поддерживает» объявленную Путиным спецоперацию.

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