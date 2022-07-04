Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка удачной операцией ВСУ

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка успешной военной операцией украинских войск. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в ходе этой операции украинские войска должны были сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время поставок оружия из Запада и улучшить вторую линию обороны, а также приготовить для ВСУ условия для наступательных действий на других участках фронта.

Арестович отметил, что все задачи были выполнены, и украинские войска скоро смогут вернуться в Лисичанск.

«Одно из главных достижений этой операции - это сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад», который восемь лет по инерции довлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа (донецкого аэропорта – ред.) 32-го блокпоста», — сказал политик.

Он добавил, что сломать стереотипы много стоит, поэтому произошедшее можно назвать рождением национальной военной школы.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину об установлении полного контроля над Лисичанском и рядом других близлежащих населенных пунктов. Общая площадь освобожденных территорий по состоянию на 3 июля составила 182 квадратных километра.

Лисичанск расположен на северо-западе ЛНР, на правом берегу реки Северский Донец. Лисичанск является крупным промышленным центром с железнодорожной станцией на линии Купянск-Узловой — Попасная. Считается одним из старейших городов Донбасса, основан в 1710 году.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.