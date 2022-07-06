Блинкен решил избегать групповых фото глав МИД G20 из-за Лаврова

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, передает РИА «Новости».

Заседание глав МИД «Группы двадцати» пройдет 7-8 июля на Бали.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что встреча Лаврова и Блинкена на полях министерского заседания G20 в Индонезии не планируется. Об отсутствии таких планов сообщал и официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.