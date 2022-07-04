Еще одна страна позвала Россию на помощь

Грандиозный кризис, который прямо сейчас переживает Шри-Ланка, может быть существенно смягчен – но при одном важном условии. Речь идет о возможности поставок нефти из России. Идут сообщения о том, что просить о таких поставках лично российского лидера будет лично президент Шри-Ланки. Так ли это на самом деле и что в такой ситуации должна и может сделать Россия?

Фото: ТАСС ТАСС

Россию снова просят о спасении. На этот раз призыв исходит не с Ближнего Востока (где Москва спасла Сирию от исламских террористов) и не из Восточной Европы (где Россия сейчас спасает ДНР и ЛНР от украинствующих террористов). Спасения ищет Шри-Ланка, чья экономика, по признанию местных властей, находится на грани коллапса.

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Идеальный шторм

Остров накрыл самый настоящий идеальный шторм. Последствия грубых ошибок в госуправлении (включая отказ от химических удобрений, резкое сокращение налогов и т. п.), падение доходов от туризма из-за ковида, резкий рост цен на продовольствие и углеводороды – все это привело к самому серьезному экономическому кризису в современной истории Шри-Ланки.

12 апреля страна объявила дефолт. Госдолг превышает 50 млрд долларов, и в этом году Шри-Ланка должна выплатить семь миллиардов. Кроме того, до 2026 года она обязана платить еще примерно по пять миллиардов.

Таких денег у острова нет. Ситуацию усугубляет еще и тот факт, что ланкийцы занимали деньги в основном не у какой-то отдельной страны, с которой всегда можно договориться о бартере (на долю Индии в мае приходилось 2% внешнего долга, Китая – 10%, а Японии – 13%), и не у международных организаций, которые можно убедить списать или реструктурировать долги (на Всемирный банк приходится лишь 9% задолженности), а на рынке. Почти половину всего долга держат частные инвесторы.

Но у России ланкийцы просят не деньги – им нужна нефть и топливо. Цена на бензин достигла 1,5 доллара за литр, на дизель – 1,3 доллара за литр, но даже за эти деньги купить топливо сложно, поскольку его практически нет. Министр энергетики страны Канчана Виджесекера заявил, что до возобновления поставок имеющееся топливо будет прежде всего идти на общественный транспорт, энергетические генераторы и промышленность. А когда будет возобновление поставок неизвестно, ведь купить его на внешних рынках ланкийцы не могут (см. «нет денег»), и по слухам даже Индия, которая до недавнего времени поставляла им в долг, якобы требует уже оплаты наличными.

И вот тут возник вариант с Россией. В мае Шри-Ланка купила почти 100 тысяч тонн российской нефти для того, чтобы ее НПЗ возобновил работу – и премьер-министр Ранил Викрамасингхе заявил, что «если мы сможем получить нефть из других источников, то хорошо. В ином случае мы вынуждены будем снова обратиться к России».

Кто-то, конечно, посчитает это попыткой шантажа внешних партнеров Шри-Ланки или даже оскорблением в адрес Москвы – однако слова премьер-министра отображают нынешние реалии международной торговли.

«Они, как и все, боятся вторичных санкций. Индия, конечно, может позволить себе такие закупки без лишних оправданий – а вот ланкийцам придется долго объясняться», – поясняет газете ВЗГЛЯД руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

Поэтому власти Шри-Ланки и обставляют ситуацию так, что им некуда деваться.

Собственно, деваться действительно некуда.

«Насколько я понимаю, Шри-Ланке нужна скорее не нефть, а готовые нефтепродукты. Мы-то можем поставить им и то, и другое, но мощности по переработке нефти в Шри-Ланке ограничены. Поэтому для того, чтобы быстро ликвидировать топливный кризис, нужны именно готовые нефтепродукты», – рассказывает газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового университета, эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

А что есть?

Судя по всему, предварительные переговоры уже проведены. По словам ланкийских журналистов, посол РФ на острове Юрий Материй заявил местным депутатам, что российское законодательство запрещает России проводить сделки с государством-банкротом, чем «всех шокировал».

Однако посол тут же якобы добавил, что у президента Путина есть полномочия обойти эти ограничения – а значит, ланкийским лидерам нужно прямо обращаться к главе российского государства. И якобы президент Шри-Ланки уже готовит визит в Москву. Причем говорить о поставках он должен будет не с российскими компаниями, а именно с Владимиром Путиным – из-за специфической схемы оплаты.

Конечно, чисто теоретически есть вероятность того, что оплата будет деньгами. Ходят слухи о том, что за Шри-Ланку может заплатить Китай. Однако эти слухи вызывают сомнения.

«Непонятно, зачем Китаю оплачивать поставки, если он может напрямую поставить на Шри-Ланку закупленную в России нефть», – говорит Алексей Куприянов.

Кроме того, по словам эксперта, у Пекина нет оснований для такой благотворительности.

«Шри-Ланка – независимое государство, претендующее на то, чтобы играть собственную роль в регионе. Это не вассал, не клиент и не сателлит ни Индии, ни Китая. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы не позволить другой стороне усилиться, но при этом отлично понимают, что Шри-Ланка в их вассала не превратится», – продолжает Алексей Куприянов.

А значит, рассчитываться придется самим ланкийцам. Натурой.

«У Шри-Ланки нет средств на покупку топлива, иначе она смогла бы просто купить хоть у России, хоть у любого другого поставщика. Поэтому Россия может принять решение на государственном уровне о неденежной сделке и делегировать подобную операцию на уровень госкомпаний. Так как мы пытаемся сейчас найти поставщиков товаров из незападных стран, то мы вполне можем рассматривать по сути бартерные операции: поменяем нефтепродукты на то, что будет востребовано на российском рынке», – говорит Игорь Юшков.

«Среди этих товаров чай, кофе, пряности – все эти товары пользуются у нас спросом. Есть еще очень заманчивый вариант расширения нашего экономического присутствия на Шри-Ланке, с участием наших компаний в IT-секторе, в инфраструктурных проектах (прежде всего реконструкции портов) и т. п. Но я не уверен, что наши политические и экономические элиты готовы на это в условиях украинского кризиса», – считает Алексей Куприянов.

Конечно, даже бартерная сделка требует сложных и тонких договоренностей – причем как на техническом, так и на высшем уровне.

«Стороны могут не сойтись в эквивалентах стоимости нефтепродуктов и товаров, которые может дать Шри-Ланка. Но в любом случае подобные схемы торговли должны быть выстроены после политического диалога на высшем уровне, так как отдельные компании не смогут ни о чем договориться. Нефтяным компаниям не нужен чай или драгоценные камни с Шри-Ланки. Им проще продать нефть и нефтепродукты в другие страны и получить валюту», – говорит Игорь Юшков.