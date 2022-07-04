Кедми рассказал о «новой Украине»

Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми спрогнозировал будущее устройство Украины, которая до сих пор существовала лишь как «база для атаки» на Россию. Эксперт убежден, что в прежнем виде государство на политической карте мира не сохранится. Подробнее пишут "Невские новости".
В беседе с изданием «Военное дело» Кедми подчеркнул, что после спецоперации РФ «майдановская» реальность уйдет в прошлое. Нынешняя Украина была создана, по его словам, для наличия военного полигона, чтобы в нужный момент атаковать Россию.
«Со стратегической точки зрения Россия должна предотвратить превращение хотя бы одного метра территории, которая сегодня является Украиной, в базу для будущей атаки», — пояснил он.
Политический эксперт выразил уверенность, что часть Украины войдет в состав РФ. Таким образом местное население, которое всегда идентифицировало себя с русской культурой, сможет вернуться в Россию, а украинцы, как и жители Белоруссии, смогут находиться в рамках союзного государства.
«Часть Украины, скорее всего это будет Новороссия, войдет в Россию. Станет непосредственной частью российского государства. Может быть, еще одна или две области войдут. Например, Чернигов — древний русский город, а на другой части бывшей Украины будет создано новое украинское государство, но, судя по развитию событий и по заявлению как Лукашенко, так и Путина, все пункты соглашения о союзном государстве уже согласованы. Это будет новая Украина в рамках союзного государства», — предположил Кедми.