Кедми рассказал о «новой Украине»

«Часть Украины, скорее всего это будет Новороссия, войдет в Россию. Станет непосредственной частью российского государства. Может быть, еще одна или две области войдут. Например, Чернигов — древний русский город, а на другой части бывшей Украины будет создано новое украинское государство, но, судя по развитию событий и по заявлению как Лукашенко, так и Путина, все пункты соглашения о союзном государстве уже согласованы. Это будет новая Украина в рамках союзного государства», — предположил Кедми.