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1 час назад

На Украине предрекли гибель ОБСЕ

Елена Прошина

По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, если Россия останется в составе ОБСЕ, то погибнет. В интервью изданию «Левый берег» министр заявил, что организация находится на стадии самоуничтожения, пишет РИА Новости.

На Украине предрекли гибель ОБСЕ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Есть на нашем континенте еще одна большая приятная организация - ОБСЕ, которая конкретно находится в стадии самоуничтожения. Потому что Россия сидит и просто тупо все там разрушает. Если организация находится в этой логике, то она рано или поздно погибнет», - заявил Кулеба.

Он напомнил, что Украина ранее предлагала исключить Россию из организации. Однако к Киеву не прислушались, а «некоторые покрутили пальцем у виска».

Ранее председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что организация прекращает работу офиса координатора проектов на Украине. Он отметил, что организации не удалось достичь консенсуса по вопросу продления мандата отделения. При этом в конце марта на Украине перестала действовать Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ после восьми лет работы.

В мире,Збигнев Рау,ОБСЕ,
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