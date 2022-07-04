На Украине предрекли гибель ОБСЕ

«Есть на нашем континенте еще одна большая приятная организация - ОБСЕ, которая конкретно находится в стадии самоуничтожения. Потому что Россия сидит и просто тупо все там разрушает. Если организация находится в этой логике, то она рано или поздно погибнет», - заявил Кулеба.