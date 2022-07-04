«Мы, к сожалению, не располагаем в Кремле этой информацией. Я думаю, что есть смысл спрашивать в Минтрансе или в МИД, потому что турецкая сторона при задержании, если таковое имело место, она должна предоставить информацию через наше посольство или генеральное консульство», — отметил Песков.