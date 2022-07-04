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39 минут назад

Песков: У Кремля нет сведений о задержании в Турции российского сухогруза

Парламентская газетаиещё 4

У Кремля пока нет информации о якобы задержании российского сухогруза, можно спросить об этом Минтранс или МИД. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее появилась информация о задержанном турецкой таможней российском судне, якобы перевозившем украинское зерно. В частности, об этом заявил посол Украины в Турции Василий Бондар, подчеркнувший, что корабль находится перед входом в порт Карасу.

В Турции задержали российское грузовое судно с зерном

«Мы, к сожалению, не располагаем в Кремле этой информацией. Я думаю, что есть смысл спрашивать в Минтрансе или в МИД, потому что турецкая сторона при задержании, если таковое имело место, она должна предоставить информацию через наше посольство или генеральное консульство», — отметил Песков.

В конце июня, спустя несколько месяцев, порт Бердянска возобновил работу. Оттуда отправилось торговое судно, которое должно доставить в дружественные страны семь тысяч тонн зерна.

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