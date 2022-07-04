Кулеба потребовал объяснений у Запада за членство Швеции и Финляндии в НАТО

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал у Запада объяснений, почему Украину нельзя брать в НАТО, а Швецию и Финляндию можно. Об этом он заявил в интервью изданию «Левый берег», пишет РИА Новости.
«В конце концов, полной интеграции Украины в Запад нет больше альтернативы. А Запад - это, в частности, и Североатлантический альянс. Теперь это вопрос к ним. Вы нам рассказывали одно, теперь Швеция и Финляндия вступила... Интересно послушать, как вы теперь будете обосновывать, почему Украину нельзя брать», - сказал Кулеба.
Кроме того, он заявил, что киевские власти не считают альтернативой вступлению в НАТО предоставление Киеву гарантий безопасности от стран Запада. Он также подчеркнул, что не видит сейчас перспектив того, что страны НАТО будут делать конкретные шаги для вступления Украины.
Напомним, в 2008 году на саммите в Бухаресте НАТО приняла заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами альянса. При этом обеим страна до сих пор не предоставлен План действий по подготовке к членству, который является первым шагом для вступления страны в НАТО.