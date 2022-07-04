В результате массовых беспорядков в Каракалпакии погибли 18 человек, всего же травмы и ранения получили 243 человека. Об этом в понедельник сообщил представитель генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов.

"В ходе массовых беспорядков, прошедших в Нукусе 1 и 2 июля, погибли 18 человек, всего же ранения и травмы различной тяжести получили 243 гражданина, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов", - сказал Маматов в прямом эфире телеканала "Узбекистан 24".

В настоящее время по данным Нацгвардии Узбекистана, которая координирует действия всех силовых структур республики по обеспечению режима ЧП, большинство пострадавших уже находятся дома.

"Сейчас из 243 обратившихся в лечебные учреждения 149 получили необходимую медицинскую помощь и отпущены по домам, 94 человека находятся в медстационарах", - сообщил ТАСС пресс-секретарь Нацгвардии Даврон Джуманиязов.

2 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев из-за прошедших в Каракалпакии беспорядков ввел на ее территории режим чрезвычайного положения, предусматривающий комендантский час с 21:00 до 07:00 по местному времени (с 19:00 до 05:00 мск), и возложил задачу по его обеспечению на Нацгвардию, МВД, Службу госбезопасности и МЧС. Для поддержания режима ЧП привлекаются и силы Минобороны.

На период действия режима в Каракалпакии усилена охрана общественного порядка и объектов жизнеобеспечения, во время комендантского часа, действующего в ночное время, запрещено движение общественного и личного транспорта, работа предприятий общепита и торговых точек, запрещено проведение любых массовых мероприятий.