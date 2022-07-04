В офисе Зеленского озвучили требования к России

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал в своем Twitter список условий прекращения огня со стороны Киева.

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Согласно его посту, украинская сторона требует от России немедленного прекращения огня, вывода войск с территории Украины, возвращения «похищенных граждан», выдачи военных преступников, механизма репараций, признания суверенных прав Украины.

Так он ответил на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Киеву придется понять условия РФ, согласиться на них и сесть за стол переговоров.

По его словам, западные страны сейчас делают ставку на продолжение конфликта и «не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир».