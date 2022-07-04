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11 минут назад

В офисе Зеленского озвучили требования Киева к Москве для прекращения огня

Газета.Ru

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал в своем Twitter список условий прекращения огня со стороны Киева.

В офисе Зеленского озвучили требования к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно его посту, украинская сторона требует от России немедленного прекращения огня, вывода войск с территории Украины, возвращения «похищенных граждан», выдачи военных преступников, механизма репараций, признания суверенных прав Украины.

Так он ответил на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Киеву придется понять условия РФ, согласиться на них и сесть за стол переговоров.

Песков: Украине предстоит согласиться на условия России

По его словам, западные страны сейчас делают ставку на продолжение конфликта и «не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир».

Позже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никто не знает, сколько продлится российская спецоперация на Украине. По его словам, у Москвы есть большие ресурсы для ее проведения в течение «значительного времени».

В мире,Михаил Подоляк,Олаф Шольц,Дмитрий Песков,
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