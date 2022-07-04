В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
31 минуту назад

Пашинян назвал США другом и положительно оценил их лидерство в вопросе демократии

Газета.Ruиещё 1

Президент Армении Ваагн Хачатурян и премьер-министр Никол Пашинян поздравили президента США Джо Байдена с Днем независимости США. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Пашинян отметил лидерство США в вопросе демократии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уверен, мы сможем совместными усилиями укрепить нынешнее взаимодействие, обогащая двустороннюю повестку и расширяя партнерские отношения в рамках стратегического диалога», — говорится в сообщении Хачатуряна.

Он высоко оценил поддержку США и их усилия по сохранению стабильности в регионе.

Пашинян, в свою очередь, отметил, что партнерство между двумя государствами и народами основано на общих ценностях, взаимном доверии и дружбе. Он считает, что «лидерство Штатов в вопросе демократии играет существенную роль не только в установлении прав человека и верховенства закона в разных уголках мира, но и в формировании предсказуемой и мирной среды развития народов регионов».

4 июля в США отмечают главный национальный праздник — День независимости, приуроченный к принятию декларации о независимости страны от Великобритании в 1776 году.

Ранее сообщалось, что Байден предложит кандидатуру дипломата Кристины Квин, которая два года была временным поверенным на Украине, на пост посла в Армении.

В мире,Кристина Квин,Никол Пашинян,Джозеф Байден,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители