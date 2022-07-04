Пашинян отметил лидерство США в вопросе демократии

Президент Армении Ваагн Хачатурян и премьер-министр Никол Пашинян поздравили президента США Джо Байдена с Днем независимости США. Об этом сообщает Sputnik Армения.

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«Уверен, мы сможем совместными усилиями укрепить нынешнее взаимодействие, обогащая двустороннюю повестку и расширяя партнерские отношения в рамках стратегического диалога», — говорится в сообщении Хачатуряна.

Он высоко оценил поддержку США и их усилия по сохранению стабильности в регионе.

Пашинян, в свою очередь, отметил, что партнерство между двумя государствами и народами основано на общих ценностях, взаимном доверии и дружбе. Он считает, что «лидерство Штатов в вопросе демократии играет существенную роль не только в установлении прав человека и верховенства закона в разных уголках мира, но и в формировании предсказуемой и мирной среды развития народов регионов».

4 июля в США отмечают главный национальный праздник — День независимости, приуроченный к принятию декларации о независимости страны от Великобритании в 1776 году.