В аэропортах Франции, Испании и Германии отменены сотни рейсов из-за проходящих забастовок. Сотрудники требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Об этом сообщает RT со ссылкой на BFM TV.
Во французском аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль за последние дни были отменены сотни рейсов. В воскресенье забастовка прекратилась, но ожидается, что через неделю она снова возобновится и испортит начало летних каникул у большинства французов.
«К сожалению, сейчас мы загнаны руководством в угол и у нас осталось только такое решение — решение, о котором мы сожалеем. Весь год мы работаем на благо пассажиров, а сейчас не только наши клиенты оказались в сложной ситуации — мы тоже хотели бы поехать в отпуск, но не можем», - рассказал представитель профсоюза «Рабочая сила» в аэропортах Парижа Эммануэль Дюшмен-Юмбер.
Такие же требования у сотрудников аэропортов Мадрида. Забастовка здесь проходит уже больше недели. В минувшие выходные профсоюз объявил о продолжении еще на 12 дней. В субботу было отменено 15 рейсов, 175 — задержано. При этом пассажиры жалуются, что их не предупреждают заранее об отмене рейсов.
В Германии рейсы отменяют один за другим, из-за этого пассажиры стоят в огромных очередях на посадку. В аэропортах не хватает сотрудников. Для замены бастующих работников немецкие аэропорты могут обратиться к иностранцам. Им необходимо найти более 7 тыс. специалистов.
«Мы не хотим причинять неприятности пассажирам или аэропорту — мы хотим донести, что работники поддерживают требования тарифной комиссии», - рассказал член профсоюза работников сферы услуг Ver.di Ларс Штуббе.