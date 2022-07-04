«К сожалению, сейчас мы загнаны руководством в угол и у нас осталось только такое решение — решение, о котором мы сожалеем. Весь год мы работаем на благо пассажиров, а сейчас не только наши клиенты оказались в сложной ситуации — мы тоже хотели бы поехать в отпуск, но не можем», - рассказал представитель профсоюза «Рабочая сила» в аэропортах Парижа Эммануэль Дюшмен-Юмбер.