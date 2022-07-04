Зеленский нашел повод попросить у Запада больше оружия

Президент Украины Владимир Зеленский поднял тему отступления украинских войск из Лисичанска и намекнул, что ждет от Запада больше оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

Корреспондент издания ранее сообщил, что союзные войска РФ и ЛНР взяли город Лисичанск под свой контроль, а вместе с ним — всю территорию Луганской Народной Республики. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о положении дел президенту России Владимиру Путину. Генеральный штаб украинских войск подтвердил отход своих подразделений из города. Позже это сделал и президент Украины.

Зеленский заявил, что если военнослужащие Украины вынуждены отступать под натиском российской армии, то только тактика и поставки современного оружия смогут гарантировать их возвращение.

«Это означает только одно: мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря увеличению поставок современного оружия», — сказал он.