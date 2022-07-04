Зеленский нашел повод попросить у Запада больше оружия

Президент Украины Владимир Зеленский поднял тему отступления украинских войск из Лисичанска и намекнул, что ждет от Запада больше оружия. Об этом сообщает РИА Новости.
Корреспондент издания ранее сообщил, что союзные войска РФ и ЛНР взяли город Лисичанск под свой контроль, а вместе с ним — всю территорию Луганской Народной Республики. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о положении дел президенту России Владимиру Путину. Генеральный штаб украинских войск подтвердил отход своих подразделений из города. Позже это сделал и президент Украины.
Зеленский заявил, что если военнослужащие Украины вынуждены отступать под натиском российской армии, то только тактика и поставки современного оружия смогут гарантировать их возвращение.
«Это означает только одно: мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря увеличению поставок современного оружия», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может выбрать целью любые западные грузы, которые содержат вооружение для Украины. Во внешнеполитическом ведомстве РФ выразили уверенность, что страны НАТО «играют с огнем», продолжая оказывать Украине военную помощь.