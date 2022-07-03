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35 минут назад

Раскрыты подробности задержания российского сухогруза в Турции

Lenta.ru

Раскрыты подробности задержания российского сухогруза «Жибек жолы», который, по сообщениям украинских властей, якобы перевозит краденное с Бердянска зерно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Раскрыты подробности задержания российского сухогруза в Турции
Фото: ReutersReuters

По утверждениям издания, судно ждало разрешения на заход в порт и последующую разгрузку от властей Турции с 1 июля, однако так его и не получило.

«Российский сухогруз прибыл утром 1 июля, ожидал разрешения на вход и разгрузку от министерства иностранных дел, министерства торговли и министерства транспорта, однако до сих пор его не получил. В связи с этим судно встало на якорь недалеко от Карасу. По нашей информации, на судне находится 7 тысяч тонн зерна», — прокомментировал собеседник ТАСС.

В Турции не смогли найти задержанный российский сухогруз

Ранее сообщалось о задержании «Жибек жолы» в водах Турции. Посол Украины Василий Боднар заявил, что дальнейшую судьбу судна будут решать на совещании следователей 4 июля.

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