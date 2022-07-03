Раскрыты подробности задержания российского сухогруза в Турции

«Российский сухогруз прибыл утром 1 июля, ожидал разрешения на вход и разгрузку от министерства иностранных дел, министерства торговли и министерства транспорта, однако до сих пор его не получил. В связи с этим судно встало на якорь недалеко от Карасу. По нашей информации, на судне находится 7 тысяч тонн зерна», — прокомментировал собеседник ТАСС.