Раскрыты подробности задержания российского сухогруза в Турции

Раскрыты подробности задержания российского сухогруза «Жибек жолы», который, по сообщениям украинских властей, якобы перевозит краденное с Бердянска зерно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
По утверждениям издания, судно ждало разрешения на заход в порт и последующую разгрузку от властей Турции с 1 июля, однако так его и не получило.
«Российский сухогруз прибыл утром 1 июля, ожидал разрешения на вход и разгрузку от министерства иностранных дел, министерства торговли и министерства транспорта, однако до сих пор его не получил. В связи с этим судно встало на якорь недалеко от Карасу. По нашей информации, на судне находится 7 тысяч тонн зерна», — прокомментировал собеседник ТАСС.
Ранее сообщалось о задержании «Жибек жолы» в водах Турции. Посол Украины Василий Боднар заявил, что дальнейшую судьбу судна будут решать на совещании следователей 4 июля.