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58 минут назад

Турецкая таможня отказалась подтвердить задержание российского сухогруза

Илья Родин

Представитель турецкой таможни в порту Карасу заявил, что у него в настоящее время нет данных о месте нахождения российского сухогруза. Кроме того, он не может сообщить, было ли судно из РФ задержано или эта информация не соответствует действительности. Об этом пишет ТАСС.

В Турции не смогли найти задержанный российский сухогруз
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Таможенник отметил, что не может «подтвердить или опровергнуть» информацию о задержании российского корабля турецкими властями. Он подчеркнул, что в порту Карасу «нет этого судна», но, по его мнению, «оно может находиться в открытых водах в непосредственной близости от порта».

На вопрос о том, проводили ли сотрудники соответствующих служб задержания каких-либо судов на этой неделе, источник сообщил, что «ему ничего об этом не известно».

В Турции задержали российское грузовое судно с зерном

Агентство напомнило, что ранее в воскресенье, 3 июля, посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил о задержании российского сухогруза. По его данным, судно взяли под контроль сотрудники турецкой таможни по требованию Киева из-за того, что оно якобы вывезло украинское зерно.

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