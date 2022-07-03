В Турции не смогли найти задержанный российский сухогруз

Представитель турецкой таможни в порту Карасу заявил, что у него в настоящее время нет данных о месте нахождения российского сухогруза. Кроме того, он не может сообщить, было ли судно из РФ задержано или эта информация не соответствует действительности. Об этом пишет ТАСС.

Таможенник отметил, что не может «подтвердить или опровергнуть» информацию о задержании российского корабля турецкими властями. Он подчеркнул, что в порту Карасу «нет этого судна», но, по его мнению, «оно может находиться в открытых водах в непосредственной близости от порта».

На вопрос о том, проводили ли сотрудники соответствующих служб задержания каких-либо судов на этой неделе, источник сообщил, что «ему ничего об этом не известно».