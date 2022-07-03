Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкие таможенные органы задержали российское грузовое судно с якобы «украденным» зерном.

Такое заявление он сделал в эфире украинского телевидения, сообщает Reuters.

«У нас полное сотрудничество. В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции», — заявил посол Василий Боднар

По словам Боднара, судьба корабля будет решаться на специальном заседании в понедельник.