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58 минут назад

В Турции задержали российское грузовое судно

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкие таможенные органы задержали российское грузовое судно с якобы «украденным» зерном.

Такое заявление он сделал в эфире украинского телевидения, сообщает Reuters.

Украина попросила Турцию задержать судно под российским флагом

«У нас полное сотрудничество. В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции», — заявил посол Василий Боднар

По словам Боднара, судьба корабля будет решаться на специальном заседании в понедельник.

Турецкие и российские власти пока не комментировали заявление посла. Является ли оно достоверным - неизвестно.

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