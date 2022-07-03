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34 минуты назад

Daily Express: Франция может решить выйти из ЕС после провала коалиции Макрона на выборах

Газета.Ru

Франция может вскоре организовать референдум по вопросу членства в ЕС, пишет британская газета Daily Express.

Daily Express: Франция может выйти из Евросоюза
Фото: Benoit Tessier/Pool/Reuters Benoit Tessier/Pool/Reuters

В публикации говорится, что в прошлом месяце коалиция действующего президента Франции потеряла 44 места на выборах в законодательные органы Франции, а его политическая соперница Марин Ле Пен привела свою партию к самому большому представительству в нижней палате. В то же время левый блок Nupes, возглавляемый Жан-Люком Меланшоном, теперь формирует крупнейшую оппозиционную силу.

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Теперь Макрону придется сформировать правящую коалицию или возглавить правительство меньшинства, которому придется вступать в переговоры с оппонентами по каждому законопроекту.

«В противном случае ему грозит кошмарная перспектива объявить досрочные всеобщие выборы всего через несколько недель после того, как он выиграл свой второй срок», — подчеркивают авторы материала.

По словам участника кампании Generation Frexit Эрика Нуареза, глава Франции сейчас настолько ослаблен, что, возможно не сможет управлять страной. Возникнет общественная дискуссия, в которой вопрос о членстве страны в ЕС станет центральным.

Ранее сообщалось, что Макрон признал наличие растущих разногласий в Европе.

В мире,Марин Ле Пен,ЕС,
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