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36 минут назад

Шольц: Берлин обсуждает с союзниками вопрос предоставления Украине гарантий безопасности

ТАСС

Германия обсуждает с союзниками вопрос предоставления Украине гарантий безопасности, уже готовясь ко времени после окончания спецоперации России. Об этом заявил в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

Шольц порассуждал о безопасности Украины после окончания СВО
Фото: ReutersReuters

"Мы обсуждаем с близкими союзниками вопрос гарантий безопасности, которые мы можем предоставить. Это продолжающийся процесс", - сказал канцлер. "Ясно, что это будет не то же самое, как в случае, если бы кто-то был членом НАТО", - заметил он.

По его словам, дипломатическая подготовка к этому вопросу ведется "ко дню, когда, стоит надеяться, война закончится".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции, включая персональные. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,НАТО,
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