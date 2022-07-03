Шольц порассуждал о безопасности Украины после окончания СВО

Германия обсуждает с союзниками вопрос предоставления Украине гарантий безопасности, уже готовясь ко времени после окончания спецоперации России . Об этом заявил в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD .

"Мы обсуждаем с близкими союзниками вопрос гарантий безопасности, которые мы можем предоставить. Это продолжающийся процесс", - сказал канцлер. "Ясно, что это будет не то же самое, как в случае, если бы кто-то был членом НАТО ", - заметил он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции, включая персональные. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.