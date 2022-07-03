Трасс: "новое минское соглашение" по Украине недопустимо

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о недопустимости заключения «нового минского соглашения» между Украиной и Россией. Об этом Трасс сообщила в интервью Le journal du Dimanche.

По словам главы британского МИДа, «плохо заключенный мирный договор» позволит президенту РФ Владимиру Путину перегруппировать силы.

«Мы не можем позволить себе новое минское соглашение. Украине нужна победа в чистом виде, которая восстановит ее безопасность», — заявила Трасс.

Ранее Трасс заявляла, что Лондон готов оказывать помощь Киеву в долгосрочной перспективе, однако у этого есть предел. Дипломат отметила, что Британия будет оказывать поддержку Украине «любыми доступными способами и в пределах возможностей».