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24 минуты назад

В Британии назвали «новое минское соглашение» по Украине недопустимым

Газета.Ru

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о недопустимости заключения «нового минского соглашения» между Украиной и Россией. Об этом Трасс сообщила в интервью Le journal du Dimanche.

Трасс: "новое минское соглашение" по Украине недопустимо
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам главы британского МИДа, «плохо заключенный мирный договор» позволит президенту РФ Владимиру Путину перегруппировать силы.

«Мы не можем позволить себе новое минское соглашение. Украине нужна победа в чистом виде, которая восстановит ее безопасность», — заявила Трасс.

Ранее Трасс заявляла, что Лондон готов оказывать помощь Киеву в долгосрочной перспективе, однако у этого есть предел. Дипломат отметила, что Британия будет оказывать поддержку Украине «любыми доступными способами и в пределах возможностей».

Также ранее сообщалось, что Лондон выделит еще $1,2 млрд на военную помощь Украине.

В мире,Владимир Путин,
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