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1 час назад

Умер британский режиссер Питер Брук

ТАССиещё 1

Британский режиссер Питер Брук умер в возрасте 97 лет в Париже. Об этом сообщила в воскресенье газета Le Monde.

Умер британский режиссер Питер Брук
Фото: AP Photo/Domenico StinellisAP Photo/Domenico Stinellis

По ее информации, режиссер проживал во Франции с 1974 года.

Питер Брук - один из ведущих представителей авангарда в сценическом искусстве XX века. Режиссер родился в 1925 году в Лондоне в небогатой еврейской семье. В 1945 году окончил лингвистический факультет Оксфордского университета, где изучал русский язык. Дебютировал как режиссер в середине 40-х годов. Ставил произведения Уильяма Шекспира, Жана Кокто, Бернарда Шоу, Генрика Ибсена, Федора Достоевского, Жан-Поля Сартра, Жана Ануя.

Параллельно работал на крупнейших оперных сценах мира. Снял несколько кинофильмов. В театре и кино с Бруком сотрудничали выдающиеся актеры, в числе которых Пол Скофилд, Джон Гилгуд, Лоуренс Оливье, Вивьен Ли, Жанна Моро, Жан-Поль Бельмондо, Марчелло Мастроянни.

Российские зрители в 50-е и 60-е годы увидели два шекспировских спектакля Питера Брука - "Гамлет" и "Король Лир". В 1989 году в Москве, Ленинграде и Тбилиси был показан "Вишневый сад" в постановке Брука. Международный театральный фестиваль имени Чехова в разные годы представил три спектакля Питера Брука - "О дивные дни", "Сизве Банзи умер", "Великий инквизитор".

В мире,Питер Брук,Жан-поль Бельмондо,Жан-поль Сартр,Джон Гилгуд,Пол Скофилд,Жан Кокто,Генрик Ибсен,Бернард Шоу,Федор Достоевский,Жанна Моро,Вивьен Ли,Лоуренс Оливье,Уильям Шекспир,Марчелло Мастроянни,
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