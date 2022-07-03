Умер британский режиссер Питер Брук

Британский режиссер Питер Брук умер в возрасте 97 лет в Париже. Об этом сообщила в воскресенье газета Le Monde.

Фото: AP Photo/Domenico Stinellis AP Photo/Domenico Stinellis

По ее информации, режиссер проживал во Франции с 1974 года.

Питер Брук - один из ведущих представителей авангарда в сценическом искусстве XX века. Режиссер родился в 1925 году в Лондоне в небогатой еврейской семье. В 1945 году окончил лингвистический факультет Оксфордского университета, где изучал русский язык. Дебютировал как режиссер в середине 40-х годов. Ставил произведения Уильяма Шекспира, Жана Кокто, Бернарда Шоу, Генрика Ибсена, Федора Достоевского, Жан-Поля Сартра, Жана Ануя.