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23 минуты назад

Эрдоган отменил митинг на западе Турции

ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил в субботу публичное выступление перед своими сторонниками в городе Бурса на западе республики из-за простуды. Об этом сообщил в воскресенье депутат правящей Партии справедливости и развития от Бурсы Рефик Озен.

Эрдоган отменил митинг на западе Турции
Фото: ReutersReuters

"С учетом сегодняшних новостей, визит нашего уважаемого президента был перенесен на более поздний срок из-за простуды. Конечно, здоровье господина президента важнее всего остального. В этом смысле я надеюсь, что он восстановит свое здоровье как можно скорее", - приводит слова парламентария новостной портал Haberler.

В мире,Реджеп Эрдоган,Партия справедливости и развития,
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