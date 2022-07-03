Эрдоган отменил митинг на западе Турции

"С учетом сегодняшних новостей, визит нашего уважаемого президента был перенесен на более поздний срок из-за простуды. Конечно, здоровье господина президента важнее всего остального. В этом смысле я надеюсь, что он восстановит свое здоровье как можно скорее", - приводит слова парламентария новостной портал Haberler.