В Узбекистане введен режим ЧП

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел режим чрезвычайного положения на территории Каракалпакии, где произошли беспорядки. Режим начинает действовать сегодня и продлится месяц.

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Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«На территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года», - сказано в сообщении.

Отмечается, что указ издан для «безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка»

В республике Каракалпакия прошли массовые протесты и беспорядки из-за поправок, которые планировалось внести в конституцию страны. Поправки могли лишить жителей возможности провести референдум о выходе из состава Узбекистана.