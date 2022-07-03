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1 час назад

Министр культуры ФРГ заявила, что не позволит Путину «забрать Чехова»

ТК «Звезда»иещё 1

Глава минкультуры Германии Клаудия Рот пообещала «не позволить президенту России Владимиру Путину забрать Чехова». Так министр выступила против отмены российской культуры на Западе.

Министр культуры ФРГ заявила, что не позволит Путину «забрать Чехова»
Фото: ReutersReuters

«Недавно бургомистр в земле Северный Рейн - Вестфалия запретил оркестру играть Чайковского. Было публичное обсуждение, потом разрешили сыграть», - рассказала Клаудия Рот в интервью газете Augsburger Allgemeine Zeitung.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день существует большая неопределенность в отношении того, как относиться к русской культуре. Но, по ее мнению, бойкот - «это совершенно неправильно».

Рот объяснила, что есть «великая русская культура, будь то музыка, будь то литература, будь то Антон Чехов».

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что страны Запада после объявления о проведении РФ спецоперации на Украине объявили русскому миру тотальную войну. В частности, министр обратил внимание, что на Западе российскую культуру пытаются отменить. По словам Лаврова, гонениям подвергаются деятели отечественной культуры и искусства. Министр подчеркнул, что «под запретом находятся классики - Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин».

В мире,Клаудия Рот,Антон Чехов,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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