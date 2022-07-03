Министр культуры ФРГ заявила, что не позволит Путину «забрать Чехова»

Глава минкультуры Германии Клаудия Рот пообещала «не позволить президенту России Владимиру Путину забрать Чехова». Так министр выступила против отмены российской культуры на Западе.

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«Недавно бургомистр в земле Северный Рейн - Вестфалия запретил оркестру играть Чайковского. Было публичное обсуждение, потом разрешили сыграть», - рассказала Клаудия Рот в интервью газете Augsburger Allgemeine Zeitung.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день существует большая неопределенность в отношении того, как относиться к русской культуре. Но, по ее мнению, бойкот - «это совершенно неправильно».

Рот объяснила, что есть «великая русская культура, будь то музыка, будь то литература, будь то Антон Чехов».