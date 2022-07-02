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1 час назад

Лукашенко заявил о планах НАТО «через Россию» подобраться к Китаю

RT на русском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что НАТО хочет утопить Россию в конфликте на Украине, чтобы через неё добраться до Китая.

Лукашенко заявил о планах НАТО «через Россию» подобраться к Китаю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«И самое главное: (НАТО заинтересовано. — RT) через Россию подобраться к главному сопернику — Китаю», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко также предупредил о новых провокациях со стороны западных стран, поскольку США и Европейский союз не смогли объединить против россиян и белорусов весь мир.

Ранее белорусский лидер сообщил, что страны Западной Европы жадно поглядывают на приграничные территории Белоруссии и Украины и растят в Киеве монстра.

Лукашенко высказался о желании Польши заполучить Западную Украину.

В мире,Александр Лукашенко,НАТО,ЕС,
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