Отказ от российского газа в Германии оценили в 1 трлн евро

«Мы не сможем заменить дешевый российский газ в ближайшие четыре года. По оценкам, наращивание мощностей по сжиженному газу обойдется нам в 1 трлн евро», – предупредил он. Экономист пояснил, что промышленность станет менее конкурентоспособной, а также заявил о недостаточной инновационности немецкой экономики.