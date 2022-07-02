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1 час назад

Отказ от российского газа в Германии оценили в 1 трлн евро

Деловая газета "Взгляд"

Германия постепенно приближается к рецессии и отказ от российского газа обойдется стране в 1 трлн евро, заявил эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт в интервью Handelsblatt.

Отказ от российского газа в Германии оценили в 1 трлн евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт заявил, что Германия переживает трудные времена на фоне последствий антироссийских санкций и риска сокращения поставок газа, передает РИА «Новости».

«Высокая инфляция, геополитический кризис и высокий уровень долга являются бременем. Мы также почувствуем это в Германии», – сказал Эрхардт.

Он подчеркнул, что Германия и Европа в целом наносят себе колоссальный вред рестрикциями против России.

«Мы не сможем заменить дешевый российский газ в ближайшие четыре года. По оценкам, наращивание мощностей по сжиженному газу обойдется нам в 1 трлн евро», – предупредил он. Экономист пояснил, что промышленность станет менее конкурентоспособной, а также заявил о недостаточной инновационности немецкой экономики.

Ранее немцев призвали готовиться к существенному повышению тарифов.

В мире,Йенс Эрхардт,
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