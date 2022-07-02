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45 минут назад

Telegraph: в ФРГ опасаются усиления позиций Восточной Европы после вступления Украины в ЕС

ТАСС

Германские власти опасаются нарушения баланса сил в случае вступления Украины в Евросоюз в связи с усилением позиций стран Восточной Европы. Об этом в субботу сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Вступление Украины в ЕС: чего на самом деле опасается Германия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источников издания, канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет уже сейчас изменить процедуру голосования в Совете Евросоюза, которая в настоящее время зависит не только от количества голосующих стран, но и численности их населения. В случае вступления в ЕС Украина станет пятой по величине страной сообщества и будет располагать примерно 9% голосов в совете, что, учитывая тесные связи Киева с Польшей и другими странами Центральной и Восточной Европы, ослабит позиции франко-германского тандема.

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Газета добавила, что Португалия также скептически настроена по отношению к приему Киева в Евросоюз в связи с плохим состоянием украинской экономики. В Лиссабоне опасаются попасть в разряд доноров, которые направляют больше средств в общий бюджет ЕС, чем получают из него.

Участники саммита ЕС 23 июня приняли решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз на ряде условий, до выполнения которых переговоры по данной теме не начнутся. Киев должен активизировать борьбу с коррупцией, провести глубокую судебную реформу и деолигархизацию. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу заявила, что путь "к двери в Европу" будет для Украины долгим.

В мире,Олаф Шольц,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
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