Вступление Украины в ЕС: чего на самом деле опасается Германия

Германские власти опасаются нарушения баланса сил в случае вступления Украины в Евросоюз в связи с усилением позиций стран Восточной Европы. Об этом в субботу сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

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По данным источников издания, канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет уже сейчас изменить процедуру голосования в Совете Евросоюза, которая в настоящее время зависит не только от количества голосующих стран, но и численности их населения. В случае вступления в ЕС Украина станет пятой по величине страной сообщества и будет располагать примерно 9% голосов в совете, что, учитывая тесные связи Киева с Польшей и другими странами Центральной и Восточной Европы, ослабит позиции франко-германского тандема.

Газета добавила, что Португалия также скептически настроена по отношению к приему Киева в Евросоюз в связи с плохим состоянием украинской экономики. В Лиссабоне опасаются попасть в разряд доноров, которые направляют больше средств в общий бюджет ЕС, чем получают из него.