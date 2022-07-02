В Киеве допустили полную потерю контроля над Луганской областью

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что вероятность полной потери контроля над Луганской областью очень высока. Об этом сообщает ТАСС.
«По состоянию на настоящий момент вероятность захвата Луганской области очень высока, к сожалению. Мы защищаем Лисичанск, ситуация очень сложная», — заявил Денисенко.
Также чиновник добавил, что в Донецкой области есть «две крепости — Славянск и Краматорск», поэтому потеря контроля над регионом менее вероятна, чем переход Луганской области под контроль ЛНР.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что российские войска взяли под контроль город Лисичанск на северо-западе Луганской области.
Также ранее сообщалось, что в окруженном Лисичанске находятся более двух тысяч украинских военных, они защищают иностранных наемников.