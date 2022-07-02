В Киеве допустили полную потерю контроля над Луганской областью

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что вероятность полной потери контроля над Луганской областью очень высока. Об этом сообщает ТАСС.

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«По состоянию на настоящий момент вероятность захвата Луганской области очень высока, к сожалению. Мы защищаем Лисичанск, ситуация очень сложная», — заявил Денисенко.

Также чиновник добавил, что в Донецкой области есть «две крепости — Славянск и Краматорск», поэтому потеря контроля над регионом менее вероятна, чем переход Луганской области под контроль ЛНР.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что российские войска взяли под контроль город Лисичанск на северо-западе Луганской области.