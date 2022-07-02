Лукашенко отдал приказ взять на прицел центры принятия решений врагов Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не собирается принимать участие в конфликте на Украине. По его словам, у страны нет в этом необходимости. Об этом пишет БелТА.
Александр Лукашенко рассказал, что западные страны прилагают значительные усилия, чтобы заставить Белоруссию начать боевые действия против Украины.
Он полагает, что на публике лидеры европейских стран сообщают о своем мнимом страхе перед белорусским вторжением на украинскую территорию, а фактически желают, чтобы Минск ввел войска.
По словам Лукашенко, это необходимо для того, чтобы западная журналистика могла писать не только о выдуманных преступлениях российских военных, но и о «зверствах» белорусских солдат.
Вместе с тем, президент Белоруссии готов к отражению агрессии со стороны Украины. Он дал приказ военным «взять на прицел центры принятия решений противников Минска», уточняет Telegram-канал «Sputnik Беларусь».