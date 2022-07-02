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1 час назад

Лукашенко: Белоруссия не собирается посылать войска на Украину

Илья Родин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не собирается принимать участие в конфликте на Украине. По его словам, у страны нет в этом необходимости. Об этом пишет БелТА.

Лукашенко отдал приказ взять на прицел центры принятия решений врагов Минска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Александр Лукашенко рассказал, что западные страны прилагают значительные усилия, чтобы заставить Белоруссию начать боевые действия против Украины.

Лукашенко заявил о возросших «геополитических аппетитах» Запада

Он полагает, что на публике лидеры европейских стран сообщают о своем мнимом страхе перед белорусским вторжением на украинскую территорию, а фактически желают, чтобы Минск ввел войска.

По словам Лукашенко, это необходимо для того, чтобы западная журналистика могла писать не только о выдуманных преступлениях российских военных, но и о «зверствах» белорусских солдат.

Вместе с тем, президент Белоруссии готов к отражению агрессии со стороны Украины. Он дал приказ военным «взять на прицел центры принятия решений противников Минска», уточняет Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

В мире,Александр Лукашенко,
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