Власти Запорожья сообщили об обстреле поезда из Крыма из гранатомета

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что поезд с продовольствием, следовавший из Крыма в освобожденную часть Запорожской области, обстреляли из гранатомета. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что власти Запорожья квалифицируют произошедшее как теракт. Поезд был обстрелян возле поселка Акимовка возле Мелитополя.
«Это был поезд с продуктами питания, которые он вез из Крыма на освобожденную территорию (Запорожской области), а обратно вывозит зерно. Он был обстрелян из гранатомета. Работает следственная группа», — поделился Рогов.
Ранее украинские войска обстреляли населенный пункт Новобахмутовка Донецкой народной республики. Обстрел произошел в 4 утра, в направлении населенного пункта было выпущено пять снарядов калибром 155-мм, которые находятся на вооружении стран НАТО.
Также ранее украинские войска обстреляли город Ровеньки в Луганской народной республике из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS.