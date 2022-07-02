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1 час назад

Власти Запорожья сообщили об обстреле поезда из Крыма из гранатомета

Газета.Ru

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что поезд с продовольствием, следовавший из Крыма в освобожденную часть Запорожской области, обстреляли из гранатомета. Об этом сообщает РИА «Новости».

Власти Запорожья сообщили об обстреле поезда из Крыма из гранатомета
Фото: DepositphotosDepositphotos

Уточняется, что власти Запорожья квалифицируют произошедшее как теракт. Поезд был обстрелян возле поселка Акимовка возле Мелитополя.

«Это был поезд с продуктами питания, которые он вез из Крыма на освобожденную территорию (Запорожской области), а обратно вывозит зерно. Он был обстрелян из гранатомета. Работает следственная группа», — поделился Рогов.

Ранее украинские войска обстреляли населенный пункт Новобахмутовка Донецкой народной республики. Обстрел произошел в 4 утра, в направлении населенного пункта было выпущено пять снарядов калибром 155-мм, которые находятся на вооружении стран НАТО.

«Украина требует все»: какое оружие ждет Киев

Также ранее украинские войска обстреляли город Ровеньки в Луганской народной республике из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS.

В мире,Владимир Рогов,НАТО,
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