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24 минуты назад

В Узбекистане решили не менять Конституцию на фоне протестов

Газета.Ru

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в субботу, 2 июля, в столицу автономной республики Каракалпакстан и предложил не вносить поправки в статьи Конституции страны о суверенитете автономии. Об этом сообщил замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.

В Узбекистане решили не менять Конституцию на фоне протестов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию еще продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

Накануне жители столицы республики Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана, Нукуса вышли на митинг против предлагаемых поправок в Конституцию страны. Среди них — лишение региона закрепленного ныне суверенитета. Отмечается, что каракалпаков возмутили поправки в статьи 70–75 главного закона страны, согласно которым их регион потеряет закрепленный ныне суверенитет и право на выход из Узбекистана.

В Узбекистане начались массовые протесты из-за поправок в конституцию

Декларация о суверенитете Каракалпакстана была принята в 1990 году. В начале 1993 года был подписан межгосударственный договор, по которому Республика Каракалпакстан вошла в состав Республики Узбекистан. Площадь автономии составляет более трети территории страны, однако проживает здесь менее двух миллионов человек. Каракалпакия богата полезными ископаемыми.

В мире,Шавкат Мирзиеев,
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