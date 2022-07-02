В Узбекистане решили не менять Конституцию на фоне протестов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в субботу, 2 июля, в столицу автономной республики Каракалпакстан и предложил не вносить поправки в статьи Конституции страны о суверенитете автономии. Об этом сообщил замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.

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«С учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию еще продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

Накануне жители столицы республики Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана, Нукуса вышли на митинг против предлагаемых поправок в Конституцию страны. Среди них — лишение региона закрепленного ныне суверенитета. Отмечается, что каракалпаков возмутили поправки в статьи 70–75 главного закона страны, согласно которым их регион потеряет закрепленный ныне суверенитет и право на выход из Узбекистана.