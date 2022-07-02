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1 час назад

Британские ученые выявили изменения симптомов оспы обезьян

Майк Габриелян

В Британии врачи исследовали гомосексуалистов, заболевших оспой обезьян, и пришли к выводу, что они имеют «гораздо более высокие показатели кожных поражений в области гениталий и ануса». Однако в целом симптомы оспы обезьян стали более легкими и более локализованными, чем наблюдавшиеся ранее, сообщает Forbes.

Британские ученые выявили изменения симптомов оспы обезьян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Средний возраст гомосексуалистов, участвовавших в исследованиях, - 41 год. На вялость или усталость пожаловались 67%. Еще 57% заявили врачам о лихорадке, при этом десять человек (18%) не жаловались на симптомы до появления сыпи. Госпитализировали только пятерых. Случаев смерти от оспы не было.

«Все пациенты идентифицировали себя как мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами. В этой группе были гораздо более высокие показатели кожных поражений в области гениталий и ануса, но более низкие показатели лихорадки и усталости, чем в прошлые вспышки. Почти пятая часть ( 18%) не сообщали о каких-либо симптомах до появления сыпи», - приводит итоги исследования издание.

При этом четверть пациентов также дали положительный результат на хламидиоз или гонорею одновременно с инфекцией обезьяньей оспы.

«В сочетании с преобладанием поражений в генитальной и анальной областях это дает основания предполагать, что вирус передавался через тесный контакт во время половой активности, — сказала доктор Рут Бирн, участвовавшая в исследовании.

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Медики пришли к выводу, что симптомы оспы обезьян стали более легкими и более локализованными, чем наблюдавшиеся ранее.

Ранее член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков рассказал, что быстрое распространение оспы обезьян в западных странах связано с трендом на гомосексуальные отношения.

В мире,Петр Чумаков,РАН,
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