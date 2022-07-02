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38 минут назад

В Японии заявили о сложной дилемме из-за указа Путина по "Сахалину-2"

Майк Габриелян

Указ президента России Владимира Путина, касающийся нефтегазового проекта "Сахалин-2", поставил Японию перед сложной дилеммой. Об этом сообщает издание Nikkei.

По мнению японских журналистов, Токио придется выбирать между собственной энергетической безопасностью и единством G7. Доли в "Сахалине-2" имеют японские компании Mitsui и Mitsubishi. Около 10% импорта сжиженного природного газа в Японию приходится именно на этот проект.

Как отмечают аналитики, Япония «может ответить тремя способами, и все они имеют недостатки».

Первый сценарий предполагает, что Mitsui и Mitsubishi выполнят условия Москвы и получат долю в новом операторе "Сахалина-2". У них не будет гарантии, что структура собственности и пропорция участия в проекте сохранятся.

Во втором случае возможен отказ от перехода к новому оператору и сохранение для Токио долгосрочных контрактов на покупку СПГ.

Наконец, есть «наихудший сценарий — Япония не инвестирует в нового оператора, и контракты расторгаются».

«Это нанесло бы серьезный удар по энергетической безопасности Японии, поскольку поставки СПГ окажутся заблокированы в тот момент, когда страна испытывает дефицит электроэнергии, вызванный аномальной жарой, а счета за коммунальные услуги растут», - отмечают японские журналисты.

Авторы приходят к выводу, что если Япония попытается защитить свои интересы на «Сахалине-2», она «может вбить клин в единый фронт, представленный странами Большой семерки».

Но если Япония решит выйти из «Сахалина-2», поставки СПГ «будут нестабильными».

«Москва, похоже, рассчитывает, что независимо от того, какое направление выберет Токио, результат дает России рычаги воздействия на Запад», - резюмирует Nikkei.

Президент России Владимир Путин подписал в четверг распоряжение о передаче активов «Сахалина-2» вновь созданной российской компании.

На Западе отреагировали на указ Путина по «Сахалину-2»

Иностранные инвесторы должны будут уведомить Москву в течение месяца, хотят ли они получить долю в ней. В противном случае иностранцы будут вынуждены продать свои доли, а вырученные средства пойдут на российские счета, которые нельзя будет вывести.

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