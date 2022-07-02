Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил в интервью телеканалу CNN, что в настоящее время архитектура безопасности европейских стран фактически разрушена. По его мнению, между РФ и западными государствами снова опустился «железный занавес». Об этом пишет РИА «Новости».

Пекка Хаависто подчеркнул, что из-за краха архитектуры безопасности возникла «новая реальность», появился «железный занавес» другого типа, не такого, как был в эпоху Холодной войны.

Он отметил также, что разговоры о применении ядерного или химического оружия являются «безответственными».