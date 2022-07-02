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59 минут назад

В МИД Финляндии заявили о новом «железном занавесе» между Западом и Россией

Илья Родин

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил в интервью телеканалу CNN, что в настоящее время архитектура безопасности европейских стран фактически разрушена. По его мнению, между РФ и западными государствами снова опустился «железный занавес». Об этом пишет РИА «Новости».

Пекка Хаависто подчеркнул, что из-за краха архитектуры безопасности возникла «новая реальность», появился «железный занавес» другого типа, не такого, как был в эпоху Холодной войны.

Он отметил также, что разговоры о применении ядерного или химического оружия являются «безответственными».

Россия прекратит участие в некоторых соглашениях Совета Европы

Аналитики немецкого издания Die Welt сообщили ранее, что кризис на планете назревал многие годы. Основными его причинами стали нехватка ресурсов, постепенное старение населения и процесс деглобализации. Кроме того, на международную повестку повлияли пандемия коронавируса и спецоперация на Украине.

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