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1 час назад

В Швеции заявили о «неприятном сюрпризе» от Эрдогана перед вступлением в НАТО

Деловая газета "Взгляд"

Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о получении гарантий от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) было названо неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и НАТО, заявил журналист шведской SVT Хенрик Сильвер.

В Швеции заявили о «неприятном сюрпризе» от Эрдогана
Фото: ReutersReuters

«Заявление президента Эрдогана действительно стало неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и 29 стран-членов НАТО», – считает Сильвер, передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что подобным заявлением Эрдоган удивил всех присутствующих.

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«Таким образом он демонстрирует, что дирижерская палочка по-прежнему в руках именно у него и это он решает, когда Швеция и Финляндия вступят в НАТО», – отмечает журналист.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган назвал условие, при котором Анкара не поддержит вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Эрдоган заявлял, что Швеция обещала выдать Анкаре 73 человека, причастных к террористической деятельности.

В мире,Владимир Путин,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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