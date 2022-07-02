В Швеции заявили о «неприятном сюрпризе» от Эрдогана

Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о получении гарантий от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) было названо неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и НАТО, заявил журналист шведской SVT Хенрик Сильвер.
«Заявление президента Эрдогана действительно стало неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и 29 стран-членов НАТО», – считает Сильвер, передает его слова РИА «Новости».
Он отметил, что подобным заявлением Эрдоган удивил всех присутствующих.
«Таким образом он демонстрирует, что дирижерская палочка по-прежнему в руках именно у него и это он решает, когда Швеция и Финляндия вступят в НАТО», – отмечает журналист.
Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган назвал условие, при котором Анкара не поддержит вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
Эрдоган заявлял, что Швеция обещала выдать Анкаре 73 человека, причастных к террористической деятельности.