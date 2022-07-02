Американские военные отравили воду у берегов Японии

В сточных водах, сброшенных в порт Йокосука с военно-морской базы США, были обнаружены опасные вещества, вызывающие рак - перфтороктансульфоновая кислота (ПФОС) и перфтороктановая кислота (ПФОК). Об этом сообщает газета Mainichi.

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По данным издания, анализы воды провели после того, как у побережья в восточной части военно-морской базы была обнаружена пена. Причина утечки химикатов до сих пор не выяснена, однако сообщается, что рядом с очистными сооружениями на базе Йокосука есть пожарное депо (ПФОС и ПФОК являются компонентами пены для тушения огня).

«Муниципальное правительство Йокосука обратилось к министру обороны Японии Нобуо Киши, чтобы национальное правительство разъяснило, владеет ли военно-морская база США в Йокосуке опасными химикатами и использует ли их, чтобы выяснить, насколько безопасно рыбачить в этом районе», - отмечает газета.

Ранее сообщалось, что в водозабор военно-морской базы США Перл-Харбор на Гавайях попало топливо, что привело к расселению около 4 тыс. семей военных и запечатыванию подземных скважин, снабжавших водой около 400 тыс. человек.

Кроме того, тестирование питьевой воды возле военных баз в штатах Вашингтон, Пенсильвания, Флорида и Мичиган показало, что она непригодна для питья, поскольку уровень опасных перфторалкильных и полифторалкильных химических веществ в ней значительно превышают безопасный для здоровья уровень, установленный Агентством по охране окружающей среды (EPA).