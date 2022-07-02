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1 час назад

В Польше назвали следующую после Украины цель России

Lenta.ru

Бывший глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей назвал следующую после Украины цель России. По его словам, ею станет установление сухопутного сообщения с Калининградом через «сувалкский коридор» — 100-километровый участок польской земли в районе города Сувалки, расположенного между Белоруссией и Калининградской областью, передает dziennik.pl.

В Польше назвали следующую после Украины цель России
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Экс-глава Бюро нацбезопасности напомнил, что в настоящий момент, когда Швеция и Финляндия вступают в НАТО, Калининград является особо важной стратегической базой для России, и в то же время изолированной.

По мнению Козея, Москва не станет заниматься вопросом «сувалкского коридора», пока длится спецоперация на Украине, а наиболее вероятным сценарием военный назвал замороженный конфликт, когда двум сторонам потребуется передышка.

Генерал добавил, что в настоящее время происходит вторая холодная война, поэтому НАТО идет по пути эволюции, разрабатывает постоянные оперативные планы на случай непредвиденных обстоятельств.

«До сих пор структура сил НАТО была ориентирована на реагирование на кризисы. Сейчас ее конвертируют в концепцию защиты от российской угрозы», — добавил Козей, комментируя новую стратегию Североатлантического альянса.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не видит перспективы агрессии со стороны России, так как является членом НАТО. При этом он выразил беспокойство из-за «сувалкского коридора». По его словам, эта территория находится под пристальным вниманием Варшавы и всего альянса.

В мире,Матеуш Моравецкий,НАТО,
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