В США назвали три способа разрешить конфликт на Украине

В США назвали способы разрешить конфликт на Украине. Как заявил в статье для The Washington Post старший научный сотрудник и директор отдела внешнеполитических исследований в Брукингском институте Майкл О'Хэнлон, Западу нужно способствовать перемирию и предложить три подхода для переговоров.

Фото: Reuters Reuters

По словам автора материала, первый из них подразумевает референдум по вопросу суверенитета спорных территорий. Ему должен предшествовать «период охлаждения», когда избирателям необходимо будет решить, хотят ли они остаться в составе Украины, присоединиться к России или обрести независимость.

Подчеркивается, что на референдуме должны присутствовать международные наблюдатели, а право голоса будут иметь все граждане, даже те, кому пришлось покинуть свое место жительства из-за военных действий.

Второй способ предполагает воздание автономных зон, которые одновременно будут частью России и Украины, как, например, город Брчко в Боснии, указал О'Хэнлон. По его мнению, подобный подход можно применить к Мариуполю и тем районам, которые составляют «сухопутный коридор» в Крым.

Третьим вариантом развития событий автор статьи называет период, когда Москва и Киев на некоторое время не будут соглашаться друг с другом. Стороны в этот момент попытаются сесть за стол переговоров и, возможно, пересмотрят свои позиции в дальнейшем. Это позволит отсрочить тяжелые ситуации.

«Стоит отметить, что, даже если применить все эти три подхода в том или ином их сочетании, переговоры между сторонами будут очень тяжелыми. Но теоретически в ближайшие несколько недель уже можно будет предложить и обсудить рамки, которые, вероятно, удастся согласовать и принять до конца лета», — резюмировал О’Хэнлон.