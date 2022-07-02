Литву возмутила позиция ЕС по Калининграду

В Германии возмутились действиями Литвы, запретившей транзит грузов в Калининградскую область . Немецкое правительство настаивает на снятии запретов. Предполагается, что вскоре ЕС опубликует юридические разъяснения к четвертому пакету санкций, в которых уточнит, что перевозки в Калининград не попадают под санкции. Такое решение ЕК позволит Литве отступить, сохранив лицо.

Между тем в самом Вильнюсе восприняли этот шаг как поражение. Литовские чиновники утверждают, что немцы оказывали давление на ЕК с 18 июня, когда Литва запретила транзит в Калининград. Уже сейчас последствия конфликта с Россией для Литвы становятся ощутимыми. В текущем году Литовские железные дороги потеряют не меньше 150 миллионов евро, под увольнение попадут две из девяти тысяч сотрудников компании, передает РИА Новости.