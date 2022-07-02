Литву возмутила позиция ЕС по Калининграду

В Литве восприняли позицию Евросоюза по транзиту грузов в Калининград как «поражение». Об этом сообщает Der Spiegel.
«России удалось напугать Еврокомиссию и поставить под сомнение нашу репутацию», – заявила политолог из Литвы Довиле Якнюнайте.
В Германии возмутились действиями Литвы, запретившей транзит грузов в Калининградскую область. Немецкое правительство настаивает на снятии запретов. Предполагается, что вскоре ЕС опубликует юридические разъяснения к четвертому пакету санкций, в которых уточнит, что перевозки в Калининград не попадают под санкции. Такое решение ЕК позволит Литве отступить, сохранив лицо.
Между тем в самом Вильнюсе восприняли этот шаг как поражение. Литовские чиновники утверждают, что немцы оказывали давление на ЕК с 18 июня, когда Литва запретила транзит в Калининград. Уже сейчас последствия конфликта с Россией для Литвы становятся ощутимыми. В текущем году Литовские железные дороги потеряют не меньше 150 миллионов евро, под увольнение попадут две из девяти тысяч сотрудников компании, передает РИА Новости.
Ранее «ФедералПресс» писал, как Россия ответит на ограничение транзита в Калининград.